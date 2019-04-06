«Авангард» проведет решающий матч серии без лучшего бомбардира

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-06T11:12:17+03:00

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Омский "Авангард" проведет против Уфы очередной матч серии, который может стать решающим. "Ястребы" ведут в противостоянии 3:1 и остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, где их будет ждать, скорее всего, московский ЦСКА. Очередной матч омичи проведут в Балашихе.

Однако у "ястребов" есть проблемы с составом. Не сыграет, по данным спортивных СМИ, лучший бомбардир "Авангарда" Тэйлор Бэк. У него повреждение. Скорее всего, он выбыл до конца серии с Уфой.

- Бэк поправляется, - лаконично прокомментировал тренер "ястребов" Боб Хартли.

Особые надежды болельщики связывают с вернувшимся в строй Ильей Михеевым. В прошлой встрече он отправил в ворота "Салавата" две шайбы.

ИСТОЧНИК KP.RU