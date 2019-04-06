В Омске на ярмарке задержали торговцев-нелегалов из Индии

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-06T10:45:54+03:00

Все они находились в регионе незаконно

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Неудачей закончился очередной торговый день для выходцев из Индии. Они продавали свои товары на ярмарке в одной из ТЦ города. Полицейские обнаружили 8 индусов и несколько выходцев из Средней Азии. Все они находились в Омской области нелегально. Бегать от силовиков они не стали.

- Иностранцы указали «коммерческую» и «деловую» цели, при этом, фактически они пребывали в России с «частной» целью. Составлены административные протоколы, - уточнили подробности "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

Все нелегалы получили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU