В Омске на ярмарке задержали торговцев-нелегалов из Индии
Все они находились в регионе незаконно
У иностранцев сняли отпечатки пальцев.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Неудачей закончился очередной торговый день для выходцев из Индии. Они продавали свои товары на ярмарке в одной из ТЦ города. Полицейские обнаружили 8 индусов и несколько выходцев из Средней Азии. Все они находились в Омской области нелегально. Бегать от силовиков они не стали.
- Иностранцы указали «коммерческую» и «деловую» цели, при этом, фактически они пребывали в России с «частной» целью. Составлены административные протоколы, - уточнили подробности "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.
Все нелегалы получили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU