В Омске момент ДТП с «Яндекс-такси» попал на видео

СЕГОДНЯ 06:59 2019-04-06T06:59:51+03:00

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Злой рок продолжает преследовать машины "Яндекс-такси". Очередная авария с ее участием произошла в центре Омска и даже попала на видео. Ролик с моментом ДТП появился в социальных сетях. На кадрах видно, как потом машин с улицы Серова ждем зеленого сигнала светофора на пересечении с Проспектом Маркса. Когда он загорается, машина такси едет.

Однако на красный сигнал светофора решает проскочить с Проспекта Маркса одни из иномарок. Машина сильно бьет "Яндекс-Такси" в заднюю дверь. От удара таксиста разворачивает. Только чудом машину не выбросила на встречный поток.

Омичи в комментариях удивляются, на что рассчитывал лихач. Другие же считают, что и таксист поехал слишком неосмотрительно. По их мнению, он должен был заметить нарушителя и притормозить.

Момент аварии Маркса-Серова Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

ИСТОЧНИК KP.RU