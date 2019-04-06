В Омске пройдут митинги против мусорной и пенсионной реформ

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-06T06:29:45+03:00

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В Омске пройдет митинг сразу против двух реформ - мусорной и пенсионной. Напомним, что с апреля сибиряки будут платить за вывоз отходов по 133 рубля с человека - это один из самых высоких тарифов в стране. Средняя омская семья ежемесячно начнет отдавать по 400 рублей. И в 3-4 раза больше, чем раньше.

Многих это не устраивает. Недовольных приглашают на митинг. Он пройдет 7 апреля в полдень у СКК имени Блинова. Об этом сообщают организаторы митинга.Традиционно на подобные акции несогласных приходит лишь пара сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU