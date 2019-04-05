Омский минстрой продолжит оказывать помощь дольщикам проблемных домов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-05T17:33:34+03:00

В этом году введут в эксплуатацию два дома

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Сегодня заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Вадим Марыгин встретился с представителем ЖСК «Центральный-2». Участники этого кооператива вложили деньги в строительство дома № 11 по ул. Герцена – ул. 12-я, 13-я Северная – ул. Красный Пахарь. Сейчас готовность дома составляет около 30%. Для того, чтобы закончить его строительство требуется около 292,3 миллиона рублей. Сейчас там не ведутся работы, отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешение на строительство второго этапа.

На встрече обсуждался поиск возможных источников финансирования, среди них потенциальный инвестор, деньги дольщиков, а также нереализованные квартиры. Также в данный момент по предложению Губернатора Омской области Александра Буркова, разрабатывается государственная программа, которая предусматривает выделение субсидий из федерального бюджета на достройку «проблемных» многоквартирных домов.

- Мы, посмотрев опыт других регионов, понимаем, что «проблемные» дома все разные. У кого-то имеется полностью разрешительная документация, у кого-то частично. Есть несколько домов, которые не имеют правоустанавливающих документов на землю. Исходя из этого, мы сделали вывод, что подход к этим домам будет индивидуальный. То есть обобщать всю проблематику нельзя, потому что эффект достигнут не будет, – рассказал Вадим Марыгин.

Представитель ЖСК «Центральный-2» Евгений Графкин отметил, что эффективно решить проблемы кооператива помогут конкретные принимаемые решения по определенному вопросу. На эту встречу приглашали представителей и других кооперативов - ЖСК «Ремесленный», «Романтиков», «Рубин-2», но они не пришли.

- Нам надо решать эту проблему и в любом случае нам нужен диалог. Те проблемы, которые есть у дольщиков, не решатся без нашего совместного участия. Я думаю, мы и с ними выстроим диалог и выслушаем представителей ЖСК, которые не пришли, – подчеркнул Вадим Марыгин.

На данный момент в регионе существует порядка 28 «проблемных» домов, 668 человек внесли в реестры пострадавших. В 2019 году введут в эксплуатацию дом № 2 по ул. Мишина и дом № 11 по ул. Малиновского (2-я очередь).

Один из путей решения проблем таких домов – это снижение арендной платы за земельные участки под «проблемными» многоквартирными домами путем применения понижающего коэффициента 0,075 %. Также такие дома безвозмездно подключаются к сетям ресурсоснабжающих организаций в рамках инвестиционных программ.

За 2017-2018 годы поддержку оказали пяти домам на общую сумму 37 млн рублей. Застройщикам помогли благоустроить прилегающие территории, также принят закон, по которому земельный участок предоставляется без торгов тому инвестору, который берет на себя обязательства построить многоквартирный дом площадью не менее 10 тысяч квадратных метров при условии, что как минимум 10% жилых помещений в нем будут отданы дольщикам.

В областном парламенте сейчас рассматривают законопроект, по которому застройщик сможет получить земельный участок без проведения торгов, если построит один или нескольких многоквартирных домов площадью от 5 тысяч квадратных метров и также передаст не менее 10% жилых помещений в собственность дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU