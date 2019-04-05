2019-04-05T14:21:46+03:00
Общество

В апрельский четверг в Омске был побит столетний рекорд по количеству выпавшего снега

Дождь со снегом продолжатся и сегодня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В апрельский четверг в Омске был побит столетний рекорд по количеству выпавшего снегаВ апрельский четверг в Омске был побит столетний рекорд по количеству выпавшего снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувший четверг стал рекордным по количеству выпавших в этот день осадков. По данным отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», вчера на наш город обрушилось 10,9 миллиметров осадков. За всю историю наблюдения с 1900 года – это максимум, который выпадал в этот день. Предыдущий рекорд был установлен 4 апреля 2011 года, но тогда выпало всего 8,1 миллиметров.

По утверждениям синоптиков, за 4 апреля 2019 года в Омске выпало 52% от месячной нормы осадков. Однако улучшение погоды синоптики обещают уже на этих выходных. В выходные – существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем повысится до +6…+11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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