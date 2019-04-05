2019-04-05T13:40:50+03:00
Происшествия

В Омске водитель врезался в здание ФСБ

Горожане недоумевают, как так можно было ехать [видео]
Станислав МУХИН
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О необычной аварии стало известно в ночь с четверга на пятницу. В социальных сетях появилось короткое видео, на котором видно, что машина врезалась в стену здания по улице Ленина,2. Там расположено управление ФСБ по Омской области. Рядом с авто, судя по ролику, стоит экипаж ДПС.

Омичи активно обсуждают этот ролик. Они недоумевают, как можно было попасть в такую глупую аварию. Другие недоумевают, как машина смогла перелететь через бордюр и забор, отделяющий тротуар от дороги. Большинство жителей считают, что водитель несся с огромной скоростью или пытался подрифтовать, но не справился с управлением. О состоянии шофера ничего не сообщается.

Омич врезался в здание ФСБ.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

ИСТОЧНИК KP.RU

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