«Мне дали 6 суток, извиняюсь перед полицией»: Появилось видео с омичом, который поджег заправку

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-05T13:17:25+03:00

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Появилось видео с омичом, который устроил поджог заправочной станции на Левом Берегу. Как выяснилось, он пьяным пошел устраиваться на автомойку. После отказа в приеме на работу сибиряк сильно расстроился, поэтому и пошел на отчаянный шаг. Задерживали хулигана уже сотрудники полиции, которых он, кстати, перед этим обматерил. На омича уже завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

- Мне дали 6 суток пока. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и работникам автозаправки. Так получилось, - сказал на видео в отделении мужчина.

Отметим, что задерживать поджигателя пришлось с применением силы. Сибиряк оказывал сопротивление и не давал потушить огонь.

Поджог заправки в Омске.3 апреля около 19:30 часов командир батальона № 1 патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Омску Сергей Кропалев проезжал на служебном автомобиле по ул. Енисейской. Он обратил внимание на открытый огонь возле одной из топливно-заправочных колонок АЗС. Рядом стоял мужчина с автозаправочным шлангом в руках и несколько работников организации. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин, увидев полицейского стал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться, оказывать сопротивление. Вместе с коллегами Сергей Кропалев задержал злоумышленника и доставил для разбирательства в отдел полиции. Задержанным оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель Полтавского района. Он пояснил, что выпил несколько банок крепкого пива и поехал устраиваться на работу на автомойку по ул. Енисейской. После того, как ему отказали в трудоустройстве, забежал на территорию АЗС, выхватил заправочный шланг и зажигалкой поджег оставшийся в нем бензин. В отношении правонарушителя составлены администра

ИСТОЧНИК KP.RU