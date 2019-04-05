В Омске снова делают ямочный ремонт в дождь

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-05T12:27:36+03:00

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С приходом весны и дождя дорожники активизировались. Об очередном случае ямочного ремонта в непогоду стало известно сегодня. Об этом рассказывают в соцетях. Омичи заметили ремонтников на Левом Берегу. На улице Дмитриева вовсю заделывают ямы. Причем это делают в лужи. Фотографию ямочного ремонта горожане выложили в социальные сети.

- Погода благоволит к ямочным работам на улице Дмитриева, - язвительно подписал фото автор.

Омичи традиционно ругают дорожников в комментариях. Они уверены: такой ремонт долго не продержится. И это просто выброшенные на ветер бюджетные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU