2019-04-05T12:27:36+03:00
Общество

В Омске снова делают ямочный ремонт в дождь

Об этом сообщают в соцсетях [фото]
Андрей МУХИН
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Работы ведутся на улице Дмитриева.Работы ведутся на улице Дмитриева.Фото: vk.com
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С приходом весны и дождя дорожники активизировались. Об очередном случае ямочного ремонта в непогоду стало известно сегодня. Об этом рассказывают в соцетях. Омичи заметили ремонтников на Левом Берегу. На улице Дмитриева вовсю заделывают ямы. Причем это делают в лужи. Фотографию ямочного ремонта горожане выложили в социальные сети.

- Погода благоволит к ямочным работам на улице Дмитриева, - язвительно подписал фото автор.

Омичи традиционно ругают дорожников в комментариях. Они уверены: такой ремонт долго не продержится. И это просто выброшенные на ветер бюджетные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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