2019-04-05T11:11:05+03:00
Общество

Патриарх Кирилл приедет в Омск

Его пригласили на 125-летие омской епархии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Патриарх Кирилл приедет в ОмскПатриарх Кирилл приедет в ОмскФото: vk.com
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл собирается посетить Омск. Недавно он принял приглашение и подтвердил свои намерения. Об этом заявил митрополит Владимир на очередном заседании Архиерейского совета Омской митрополии.

- Первосвятительский визит состоится 9-11 октября 2020 года. В связи с этой вестью принято решение приурочить к Первосвятительскому визиту основные юбилейные мероприятия, посвященные 125-летию Омской епархии. Утвержден предварительный состав Штаба по проведению празднования юбилея, - сообщили в омской епархии.

Отметим, что ранее патриарх не приезжал в Омск. Это будет его первый визит в наш город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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