Пьяного омича, который поджег бензоколонку, задержал полицейский
Серьезными последствиями мог обернуться конфликт на одной из заправок Омска. На улице Енисейская проезжавший мимо полицейский патруль заметил огонь около одной из колонок. Оказалось, что бензин оставшийся в шланге поджег 30-летний омич. Рядом с ним суетились работники заправки. В любую секунду мог вспыхнуть сильный пожар.
Патрульный подбежал к омичу и попытался его успокоить. Он потребовал прекратить противоправные действия, которые угрожали всем. В ответ полицейский получил оскорбления и маты в свой адрес. Хулигана удалось скрутить с помощью подоспевших коллег. Оказалось, что омич выпил и приехал устраиваться на одну из автомоек. Однако его не приняли. Раздосадованный сибиряк прибежал на заправку и начал угрожать всем поджогом.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, его уже оштрафовали за мелкое хулиганство. Так же на незадачливого поджигателя завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".
ИСТОЧНИК KP.RU