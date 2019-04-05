2019-04-05T10:22:50+03:00
Происшествия

Пьяного омича, который поджег бензоколонку, задержал полицейский

На отчаянный поступок он решился из-за того, что ему отказали в приеме на работу
Станислав МУХИН
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На отчаянный поступок он решился из-за того, что ему отказали в приеме на работу.На отчаянный поступок он решился из-за того, что ему отказали в приеме на работу.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезными последствиями мог обернуться конфликт на одной из заправок Омска. На улице Енисейская проезжавший мимо полицейский патруль заметил огонь около одной из колонок. Оказалось, что бензин оставшийся в шланге поджег 30-летний омич. Рядом с ним суетились работники заправки. В любую секунду мог вспыхнуть сильный пожар.

Патрульный подбежал к омичу и попытался его успокоить. Он потребовал прекратить противоправные действия, которые угрожали всем. В ответ полицейский получил оскорбления и маты в свой адрес. Хулигана удалось скрутить с помощью подоспевших коллег. Оказалось, что омич выпил и приехал устраиваться на одну из автомоек. Однако его не приняли. Раздосадованный сибиряк прибежал на заправку и начал угрожать всем поджогом.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, его уже оштрафовали за мелкое хулиганство. Так же на незадачливого поджигателя завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

ИСТОЧНИК KP.RU

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