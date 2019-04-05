Стала известна дата начала ледохода на Иртыше
В этом году весна в Омск пришла рано, поэтому ожидается, что ледоход начнется раньше. Как сообщают в ГУ МЧС его ожидают в первой декаде апреля - то есть на следующей неделе. По данным управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии, лед Иртыша становится все более хрупким. Сейчас его толщина так мала, что на реку выходить уже небезопасно. В некоторых местах образовались полыньи и промоины. Поэтому омичей предостерегают от выхода на Иртыш.
- В границах Омска по всему руслу реки со стороны правого берега наблюдается полоса открытой воды шириной от 5 до 35 метров, - рассказали в пресс-службе мэрии города. - На середине Иртыша от бульвара Победы и до Зеленого острова из-за уже образовался фарватер.
ИСТОЧНИК KP.RU