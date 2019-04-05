2019-04-05T08:48:26+03:00
Общество

Частные перевозчики из-за частых сбоев не советуют омичам платить за проезд картами банка

При этом 20-40% пассажиров рассчитываются именно этим способом
Станислав МУХИН
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При этом 20-40% пассажиров рассчитываются именно этим способом.При этом 20-40% пассажиров рассчитываются именно этим способом.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Продолжается неразбериха с оплатой проезда в Омске. О новой проблеме сообщили частные перевозчики. По их словам, недавно был серьезный сбой в работе терминалов, которые почему-то перестали на один день принимать банковские карты. А в городе примерно 20-40% омичей рассчитываются в транспорте именно этим способом. По заявлениям частных перевозчиков, карты банка находятся в зоне риска для пассажиров.

- 1 апреля на маршруте № 272 водители один за другим сообщали, что терминалы не читают банковские карты. По горячей линии, оперативно с «Пассажирсервисом» связаться не удалось, - рассказывает о проблеме частный перевозчик Юрий Полоцкий. - Водители нервничали, пассажиры – негодовали. Но это была абсолютно не наша вина, потому что все остальные карты (транспортные, льготные) нормально работали. Уже к 14.00, на маршруте во всех автобусах терминалы не могли принимать к оплате банковские карты. Дозвонились до руководства «Пассажирсервиса». Они уверяют, что вся техника работает в штатном режиме, и причина не в их системе, а в операторе связи. Только после полуночи система заработала.

Отметим, что это уже не первый сбой в электронной системе оплаты проезда в транспорте в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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