Омичи снова похоронили одну из дорог в области
В Омской области в поселке Камышловский в 40 километрах от Омска в Любинском районе местные жители снова «похоронили» асфальт. Первую такую акцию они устроили 30 марта, однако никто из чиновников на нее не отреагировал. Ямы на дороге стали только больше из-за того, что дорогу развезло из-за дождя и недавно выпавшего снега.
- Асфальт. Прощайте, люди добрые, навсегда. P.S. Главе поселения пламенный привет, - написали местные жители на импровизированном надгробии.
В комментариях омичи поддерживают местных жителей, они согласны с тем, что ездить по таким дорогам невозможно. Глубокие ямы в асфальте не ремонтируются годами, а осенью и весной они становятся больше из-за половодья. Многие жители призывают ремонтников хотя бы засыпать ямы, чтобы не разбить машины. На полноценную замену асфальта они уже не надеются.
ИСТОЧНИК KP.RU