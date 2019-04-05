2019-04-05T07:27:43+03:00
Общество

Омичи снова похоронили одну из дорог в области

Там установили надгробие
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи снова похоронили одну из дорог в областиОмичи снова похоронили одну из дорог в областиФото: vk.com
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В Омской области в поселке Камышловский в 40 километрах от Омска в Любинском районе местные жители снова «похоронили» асфальт. Первую такую акцию они устроили 30 марта, однако никто из чиновников на нее не отреагировал. Ямы на дороге стали только больше из-за того, что дорогу развезло из-за дождя и недавно выпавшего снега.

- Асфальт. Прощайте, люди добрые, навсегда. P.S. Главе поселения пламенный привет, - написали местные жители на импровизированном надгробии.

В комментариях омичи поддерживают местных жителей, они согласны с тем, что ездить по таким дорогам невозможно. Глубокие ямы в асфальте не ремонтируются годами, а осенью и весной они становятся больше из-за половодья. Многие жители призывают ремонтников хотя бы засыпать ямы, чтобы не разбить машины. На полноценную замену асфальта они уже не надеются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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