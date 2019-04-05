2019-04-05T06:52:09+03:00
Общество

На День Победы в Омске запустят салют за 3 миллиона рублей

Его можно будет посмотреть из трех точек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На День Победы в Омске запустят салют за 3 миллиона рублейНа День Победы в Омске запустят салют за 3 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Омске подвели итоги аукциона по поиску компании, которая будет запускать салют на 9 мая. Фейерверк организует и проведет компания «Пиротехнический двор». Как сообщается на портале государственных закупок, заявка этой компании на участие в конкурсе была единственной. Стоимость салюта в Омске составляет 3 миллиона рублей, именно столько получит компания. Для сравнения, в прошлом году стоимость салюта составляла всего 1,5 миллиона.

Стоит отметить, что в этом году на День Победы фейерверк будут запускать из трех точек, а не из двух, как в прошлом году. Помимо площадок возле гостиницы «Омск» и в «Советском парке» омичи смогут посмотреть салют и в Омской крепости. Продолжительность фейерверка 10 минут, его начало в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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