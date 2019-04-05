2019-04-05T06:35:18+03:00
Общество

Для омичей в Новосибирск открыли дополнительный утренний рейс

Он будет выполняться 3 раза в неделю
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Для омичей в Новосибирск открыли дополнительный утренний рейсДля омичей в Новосибирск открыли дополнительный утренний рейсФото: Михаил ФРОЛОВ
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Между Новосибирском и Омском запустили дополнительные утренние рейсы. Их будет выполнять авиакомпания S7, сообщили в пресс-службе омского аэропорта. Оказалось, что ежедневный вечерний рейс Омск-Новосибирск пользуется у омичей огромным спросом, именно поэтому в авиакомпании решили открыть еще один – утренний.

- Полеты выполняются три раза в неделю (понедельник, вторник, пятница) на воздушном судне Embraer 170. Отправление рейса из Новосибирска в 7 час. 40 мин., прибытие в Омск — 8 час. 05 мин. В обратном направлении по маршруту Омск-Новосибирск самолет вылетает в 8 час. 50 мин. Время для всех аэропортов местное, - рассказали в пресс-службе.

Рейсы между Омском и Новосибирском авиакомпания открыла в июле 2017 года. Как отмечают в авиакомпании, утренний рейс может быть интересен пассажирам, которые совершают деловые поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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