2019-04-05T04:47:50+03:00
Спорт

Герой Михеев и массовая драка в концовке: «Авангард» повел в серии с Уфой 3:1

Наша команда в шаге от выхода в финал
Станислав МУХИН
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Илья Михеев - один из героев матча.Илья Михеев - один из героев матча.
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Отличную игру выдал омский "Авангард" в серии с Уфой. Команде удалось выстоять в первом периоде, а во второй двадцатиминутке зрители увидели целый град шайб. Команды на двоих набросали 5 голов. Но период закончился со счетом 3:2 в пользу "ястребов". В третьем периоде Уфа заметно устала. Хозяева уже не так рьяно бежали вперед. За полторы минуты до сирены очередная шайба влетела в ворота "Салавата". Итоговый счет: 4:2 в пользу "Авангарда".

Героем матча у нас стал Илья Михеев, забивший две шайбы. На последних секундах команды устроили массовую драку, в которой от "ястребов" приняли участие Фисенко и Кошелев, выигравшие свои поединки. На Пивцакина кинулся габаритный защитник Уфы Семенов, с которым наш хоккеист драться не решился. Пивцакин отчаянно защищал голову от града ударов, чтобы не получить травму. Счет в серии стал 3:1 - "Авангард" в шаге от выхода в финал. Следующая игра пройдет в субботу в Балашихе.

- Вчера мы провели командное собрание, на котором сосредоточились на первом периоде. Мы даже не говорили о том, что нужно делать все 60 минут, а сфокусировались на первой двадцатиминутке, потому что понимали, нам нужно ее выдержать. И у нас это получилось, - сказал на послематчевой пресс-конференции тренер "Авангарда" Боб Хартли. - Отлично сыграл Бобков, остальные его поддержали, вернулся Михеев, который сегодня просто летал по площадке, вышел на лед Тальбо. Было много эмоций, потому что это плей-офф. Сейчас наша основная задача – сфокусироваться на следующем матче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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