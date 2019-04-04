В Омске собака вычислила грабителя пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-04T14:21:46+03:00

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Неизвестный напал на пенсионерку, когда она шла домой. Мужчина повалил 84-летнюю женщину на землю, ударил ее и забрал сумку. Омичка поднялась и попросила подростков с детской площадки позвонить в полицию.

В полиции рассказали, что на вызов приехал кинолог Дмитрий Богданов со служебной собакой по кличке Рыжая Бестия Корделия. Умная собака взяла след и сначала привела полицейских к мусорному контейнеру, в который грабитель выбросил сумку, а затем и к его дому в 1-м Украинском переулке. Воришка попытался сбежать, но его задержали. С момента ограбления к тому времени прошел всего лишь час. Пенсионерке вернули деньги и сумку, которые забрал грабитель. На него завели уголовное дело, по которому может грозить 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU