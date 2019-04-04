2019-04-04T14:18:01+03:00
Происшествия

Омичка после отпуска в Таиланде слегла с опасной лихорадкой Денге

У нее была температура под 40 градусов
Станислав МУХИН
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Сибирячка летала в отпуск.Сибирячка летала в отпуск.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Неудачно закончилась поездка в отпуск для одной из омичек. В самолете из Таиланда она плохо себя почувствовала. А в аэропорту нашего города она не смогла пройти контроль. Специальная рамка тепловизора выявила, что температура пассажирки выше 40 градусов. Женщину сразу же отправили в больницу с подозрением на опасный вирус Денге - это смертельно опасная лихорадка. В больнице диагноз туристки подтвердился.

- В последние три месяца из 7 случаев пребывали в Таиланде 3 человека, двое во Вьетнаме находились с туристической поездкой, - рассказали "Комсомолке" подробности в Роспотребнадзоре.

Это больше, чем за последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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