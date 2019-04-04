Омичка напала с ножом на двух любовников

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-04T13:40:38+03:00

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Молодая пара пришла в гости к своей соседке по коммунальной квартире. Там они устроили застолье и много выпили. Однако их общение вскоре переросло в конфликт. В ходе ссоры молодая женщина внезапно схватила со стола нож и напала на молодую пару. Девушке она сильно порезала руку, а молодому человеку руку и живот. Они срочно вызвали скорую, а агрессивная хозяйка комнаты заперлась у себя и никого не впускала.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их вызвали медики, которые приехали на помощь молодой паре. Они убедили девушку открыть дверь и забрали у нее окровавленный нож. Омичку передали сотрудникам полиции, оказалось, что ее уже привлекали к ответственности за такое же нападение с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU