Омичка напала с ножом на двух любовников
Молодая пара пришла в гости к своей соседке по коммунальной квартире. Там они устроили застолье и много выпили. Однако их общение вскоре переросло в конфликт. В ходе ссоры молодая женщина внезапно схватила со стола нож и напала на молодую пару. Девушке она сильно порезала руку, а молодому человеку руку и живот. Они срочно вызвали скорую, а агрессивная хозяйка комнаты заперлась у себя и никого не впускала.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их вызвали медики, которые приехали на помощь молодой паре. Они убедили девушку открыть дверь и забрали у нее окровавленный нож. Омичку передали сотрудникам полиции, оказалось, что ее уже привлекали к ответственности за такое же нападение с ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU