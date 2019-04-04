2019-04-04T13:09:02+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с цветными волосами

Она ушла из дома накануне
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с цветными волосамиВ Омске ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с цветными волосамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мама 13-летней школьницы, Александры Клишиной, обратилась в полицию накануне, 3 апреля. Она рассказали, что ее дочь ушла из дома в селе Малокулачье Омского района и до сих пор не вернулась.

В полиции просят помощи с поисками школьницы. Ее приметы: 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, голубые глаза, волосы до плеч, пряди волос окрашены в разные цвета. На момент ухода была одета в красную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Сейчас стражи порядка опрашивают ее знакомых и проверяют места ее возможного появления. Всех, кто что-то знает о местонахождении Александры, просят позвонить по телефонам:36-72-15, 79-38-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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