В Омске у «Каскада» убрали сразу два нерегулируемых перехода

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-04T12:00:38+03:00

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На проспекте Карла Маркса у торгового центра «Каскад» убрали сразу два нерегулируемых пешеходных перехода. Один переход был недалеко от торгового центра рядом с остановкой «Дом печати» по направлению от центра города.

Некоторое время назад там установили мигающий светофор, который призывал обратить внимание на переход, однако, судя по всему, и его не замечали водители. Они попросту не пропускали пешеходов. Дорога в этом месте очень широкая, пешеходам приходилось преодолевать несколько полос без светофора, поэтому небезопасный переход убрали. После того, как это сделали, там дежурили инспекторы ГИБДД, которые призывали омичей пользоваться переходом со светофором, который находится буквально в 100 метрах.

У бывшего перехода дежурили инспекторыФото: vk.com

Фото: vk.com

То же самое произошло и с переходом, который находился за перекрестком Циолковского и Маркса недалеко от «Каскада», напротив торгового центра «Новый дом». Там также появилась табличка, которая просит пешеходов переходить дорогу по регулируемому переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU