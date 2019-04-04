В Омске появились «мусорные мошенники»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-04T11:27:58+03:00

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Все больше омичей стали жаловаться на неких людей, которые ходят по квартирам и публикуют сообщения в социальных сетях о том, что они помогут жителям города расторгнуть договор с мусорным оператором ООО «Магнит». За такую услугу они просят 10 тысяч рублей. Якобы после этого омичам можно будет не платить по счетам за вывоз мусора, а это 133 рубля с человека. Для некоторых это большие деньги.

В пресс-службе регионального оператора уже пояснили, что такая услуга является мошенничеством, потому как отказаться от предоставляемой коммунальной услугой невозможно. В случае, если омичи не будут платить по счетам, им сначала будут начислять пени, а затем и вовсе будут взимать задолженность через суд.

На сайте регоператора по вывозу мусора еще раз напомнили, что все омичи автоматически заключили с ним договор после того, как он был опубликован на официальном сайте. Отказаться от заключения нельзя по федеральному закону №89.

ИСТОЧНИК KP.RU