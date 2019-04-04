2019-04-04T10:35:56+03:00
Общество

Грабители в Новосибирске отобрали у владельца машину и спрятали ее в Омске

На них завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Грабители в Новосибирске отобрали у владельца машину и спрятали ее в ОмскеГрабители в Новосибирске отобрали у владельца машину и спрятали ее в ОмскеФото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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Житель Новосибирска хотел продать свой автомобиль и разметил объявление в интернете. Через несколько дней ему позвонил мужчина, который предложил встретиться ночью на одной из парковок города. Продавца это не смутило, и он приехал на место встречи для осмотра машины. Покупателей машина заинтересовала, и они попросили владельца довезти их до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Как только они немного отъехали, они стали угрожать мужчине и заставили его выйти из салона. После этого они уехали.

Как рассказали в новосибирской пресс-службе полиции, мошенники доехали на украденной машине до Омска и спрятали ее в гараже у своего знакомого, а сами уехали в Томск. Хозяин автомобиля пошел в полицию, и грабителей нашли. Оказалось, они уже привлекались у уголовной ответственности. Сейчас на них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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