В Омске сгорела квартире в 16-этажке на Московке

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-04T10:20:08+03:00

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Очевидцы в социальных сетях сообщили о пожаре, который возник в 16-этажном жилом доме на Новой Московке. Все произошло в доме на улице Светловская. На видео видно, как дым валил из окна квартиры на 15 этаже.

По сообщениям пресс-службы МЧС, пожар начался в 12.15, на момент прибытия спасателей из горящего дома сами вышли на улицу 18 жителей, среди них было 4 ребенка. Еще одного человека пришлось спасать пожарным в кислородных масках. Внутри квартиры горели вещи, из окна шел густой дым, и виднелось пламя. Пожар удалось полностью потушить чуть больше, чем за полчаса. Всего с огнем боролись 36 пожарных, привлекалось 8 единиц техники. О причине пожара пока не сообщается.

Пожар в 16-этажке на Московке.

ИСТОЧНИК KP.RU