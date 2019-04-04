Омских призывников, не получивших повестки, просят явиться в военкомат

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-04T09:36:04+03:00

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По всей стране 1 апреля стартовал весенний призыв. Этой весной в призывные комиссии Омска должны будут прийти 1100 человек. В омской мэрии призывают омичам призывного возраста, которые не имеют отсрочки, добровольно прийти в военкомат, даже если они не получили повестки. Это касается молодых людей 1992-2001 годов рождения.

- После медицинского освидетельствования юношей на призывном пункте проводятся заседания призывной комиссии, которая решает, кого призвать на военную службу. Часть призывников получает при этом отсрочку или освобождение от призыва, если на это есть законные основания, - рассказал главный специалист отдела общественной безопасности администрации Ленинского округа Валерий Коновалов.

ИСТОЧНИК KP.RU