Ревнивый омич, полезший по балконам проверить любимую, сорвался вниз

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-04T09:20:40+03:00

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Омич приревновал свою девушку и решил проверить ее, заглянув к ней в окно дома на улице Заозерной в городке Нефтяников. Однако окно возлюбленной находилось на 5 этаже, и ревнивец не придумал ничего лучше, чем добраться до него по балконам. Омский человек-паук смог добраться только до 2 этажа, там он сорвался и упал вниз. Омичу повезло, что в момент падения мимо проезжала машина. Водитель заметил падающего молодого человека и вызвал ему скорую.

В полиции рассказали, что 23-летний парень получил множественные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу скорой помощи. Именно оттуда полицейским сообщили о происшествии. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU