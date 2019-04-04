2019-04-04T09:08:45+03:00
Происшествия

Полиция сняла на видео задержание пьяной омички за рулем

Женщина не давала эвакуировать свою машину [фото]
Станислав МУХИН
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На странную манеру езды водителя внедорожника ночью обратили внимание сотрудники ГИБДД на улице Кирова. Машина ехала у обочины и виляла. Экипаж ДПС отправился за ней. Внедорожник свернул во дворы и припарковался у дома. Гаишники попросили выйти водителя из машины. Управляла авто омичка. По характерному запаху и поведению сибирячки стало понятно, что она пьяна. От прохождения медицинского освидетельствования задержанная отказалась. Кроме того, повела себя агрессивно, когда сотрудники ДПС попытались эвакуировать ее внедорожник на штрафстоянку. Омичка активно этому мешала и нецензурно выражалась.

- За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет и штрафа в размере 30 000 рублей, - уточнили в пресс-службе омской полиции.

Нетрезвая водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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