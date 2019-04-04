В Омской области закрыли все ледовые переправы

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-04T08:56:39+03:00

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Сегодня в Омской области закрыли последние ледовые переправы через реку Иртыш. Всего в области их было 9, они позволяли жителям сокращать пусть по реке до сел и деревень. В связи с потеплением лед Иртыша стал опасно тонким, поэтому на всех переправах сначала снижали грузоподъемность, а затем и вовсе перекрыли их.

В пресс-службе МЧС рассказали, что сегодня закрыли две последние ледовые переправы: «Аксеновская» и «Никольская» в Усть-Ишимском муниципальном районе.

- Произошло сезонное изменение структуры льда. Появились трещины, выступила вода на проезжей части, подъездные пути разрушены. Переход и проезд по ним на автотехнике опасен для жизни, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU