В Омске машина провалилась в ливневку

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-04T08:20:37+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографией с места аварии. По их сообщениям, легковая машина на улице 10 лет Октября в районе остановки «Автосервис» провалилась в ливневку. Машина угодила туда на парковке перед автотехцентром. Вероятно, водитель не заметил ливневую канализацию из-за огромной лужи и провалился туда. На фото видно, что автомобиль провалился правым боком по бампер. Самостоятельно он выбраться оттуда не смог и попросил помощи других автомобилистов, которые вытянут его на тросе.

В комментариях к записи омичи сочувствуют водителю и ругают владельцев этой территории и коммунальщиков, которые не прочистили канавы, чтобы туда уходила вода. Накануне в Омске шел дождь с мокрым снегом, который тут же растаял. По всему городу образовались огромные лужи, ливневые канализации с потоками воды не справляются.

ИСТОЧНИК KP.RU