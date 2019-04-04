2019-04-04T08:01:48+03:00
Происшествия

Омичка забила до смерти своего сына поленом

Перед этим они поссорились
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка забила до смерти своего сына поленомОмичка забила до смерти своего сына поленомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедия произошла в Центральном округе Омска в доме на улице 15-я Линия. 60-летняя мать устроила застолье со своим 40-летним сыном. Они много выпили, и застолье переросло в конфликт. Мать с сыном кричали друг на друга, и в разгар ссоры пенсионерка взяла в руки полено и стала избивать мужчину. Она не рассчитала силы, и какой-то из ударов оказался смертельным.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, приехавшие сотрудники в доме нашли тело мужчины. Они изъяли в качестве вещественных доказательств полено, одежду и 2 бутылки из-под спиртного. Следователи завели на женщину уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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