2019-04-04T08:07:46+03:00
Общество

Измененная схема движения у кинотеатра «Маяковский», которую ругают омичи, заработает с 1 мая

Такое решение приняли в мэрии и ГИБДД
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
На этом участке немного скорректируют схему движения.На этом участке немного скорректируют схему движения.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
Изменить размер текста:

Изменения схемы движения ждет омских автомобилистов на кольце у кинотеатра "Маяковский". Теперь этот сложный перекресток с 1 мая водители будут проезжать по-новому. На днях власти и ГИБДД уже опробовали измененную схему движения - . Глобально она не изменилась, но островки безопасности, куда раньше водителям въезжать было нельзя, уменьшили. За счет этого в некоторых направлениях добавили по дополнительной полосы для проезда. Планируется, что это увеличит пропускную способность данного перекрестка, славящегося обилием аварий.

Новая схема выглядит так. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Новая схема выглядит так.Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Отметим, что 2 апреля омичи были не в восторге от изменений в схеме проезда перекрестка. Многие водители ругали задумку властей. Тем не менее, решено, что нововведения вступят в силу с 1 мая. Омичам придется привыкать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске у «Каскада» убрали сразу два нерегулируемых перехода
В Омске появились «мусорные мошенники»
Грабители в Новосибирске отобрали у владельца машину и спрятали ее в Омске
Омский стронгмен сразится за звание сильнейшего человека Европы на турнире в Англии
В Омске сгорела квартире в 16-этажке на Московке
К приезду Путина в Омске разработали 9 гостевых маршрутов
Всероссийский турнир с приглашением иностранных боксёров.
Омских призывников, не получивших повестки, просят явиться в военкомат
14 тонн сыра с истекшим сроком годности пытались провезти через границу
Tele2 запускает «умный тариф»
Ревнивый омич, полезший по балконам проверить любимую, сорвался вниз
Полиция сняла на видео задержание пьяной омички за рулем
Нарушителя наказали
В Омской области закрыли все ледовые переправы
В Омске машина провалилась в ливневку
Омичка забила до смерти своего сына поленом
В Омске сделали остановочный карман со столбом посередине
В Омске водителю маршрутки, устроившему ДТП с двумя погибшими, дали 4,5 года тюрьмы