Измененная схема движения у кинотеатра «Маяковский», которую ругают омичи, заработает с 1 мая

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-04T08:07:46+03:00

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Изменения схемы движения ждет омских автомобилистов на кольце у кинотеатра "Маяковский". Теперь этот сложный перекресток с 1 мая водители будут проезжать по-новому. На днях власти и ГИБДД уже опробовали измененную схему движения - . Глобально она не изменилась, но островки безопасности, куда раньше водителям въезжать было нельзя, уменьшили. За счет этого в некоторых направлениях добавили по дополнительной полосы для проезда. Планируется, что это увеличит пропускную способность данного перекрестка, славящегося обилием аварий.

Новая схема выглядит так.Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Отметим, что 2 апреля омичи были не в восторге от изменений в схеме проезда перекрестка. Многие водители ругали задумку властей. Тем не менее, решено, что нововведения вступят в силу с 1 мая. Омичам придется привыкать.

ИСТОЧНИК KP.RU