2019-04-04T07:44:16+03:00
Общество

В Омске сделали остановочный карман со столбом посередине

Транспорту сложно подъехать на остановку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: стоп-кадр из видеосюжета "Антенна-7"Фото: стоп-кадр из видеосюжета "Антенна-7"
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В центре Омска при ремонте дороге в прошлом году сделали не очень удобный остановочный карман. По улице Маяковского в сторону центра на остановке «Степная» рабочие оборудовали карман для автобусов и маршруток, в центре которого стоит фонарный столб с линиями контактной сети.

Вероятно, при оборудовании кармана дорожники попросту не обратили внимание на столб, который будет мешать заезжать в карман большим автобусам и троллейбусам. Также, возможно, для того, чтобы перенести столб потребовались бы дополнительные средства.

Сейчас автобусам сложно заехать в карман, поэтому они останавливаются дальше, чем положено, или вовсе открывают двери для пассажиров на проезжей части, сообщает «Антенна-7».

ИСТОЧНИК KP.RU

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