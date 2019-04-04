В Омске сделали остановочный карман со столбом посередине

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-04T07:44:16+03:00

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В центре Омска при ремонте дороге в прошлом году сделали не очень удобный остановочный карман. По улице Маяковского в сторону центра на остановке «Степная» рабочие оборудовали карман для автобусов и маршруток, в центре которого стоит фонарный столб с линиями контактной сети.

Вероятно, при оборудовании кармана дорожники попросту не обратили внимание на столб, который будет мешать заезжать в карман большим автобусам и троллейбусам. Также, возможно, для того, чтобы перенести столб потребовались бы дополнительные средства.

Сейчас автобусам сложно заехать в карман, поэтому они останавливаются дальше, чем положено, или вовсе открывают двери для пассажиров на проезжей части, сообщает «Антенна-7».

ИСТОЧНИК KP.RU