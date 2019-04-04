В Омске водителю маршрутки, устроившему ДТП с двумя погибшими, дали 4,5 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-04T07:13:57+03:00

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Напомним, страшная авария случилась на Левом берегу в августе этого года. Маршрутка под номер 344 ехала по улице Лукашевича, и, пытаясь повернуть налево, ее водитель выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком, машину отбросило на другую пассажирскую маршрутку.

В аварии погиб 70-летний мужчина, а позже в больнице скончалась женщина. Еще 9 человек получили травмы. Родным погибших и пострадавших уже выплатили больше 7 миллионов рублей страховки. Самые большие компенсации получили родственники погибших.

Накануне водителю маршрутки, которая выехала на встречку, вынесли приговор. В прокуратуре рассказали, что суд признал его виновным в аварии и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему нельзя будет работать водителем в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU