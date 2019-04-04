2019-04-04T06:41:00+03:00
Общество

Снег с дождем будут идти в Омске 2 дня

На выходных существенно потеплеет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Снег с дождем будут идти в Омске 2 дняСнег с дождем будут идти в Омске 2 дняФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Омске начала портиться накануне вечером. Сначала пошел дождь, который с небольшим похолоданием перешел в мокрый снег. Омичи с утра увидели под ногами неприятную слякоть, которая стремительно превращалась в огромные лужи. Однако синоптики не могут порадовать горожан, такая погода в Омске задержится до выходных. Сегодня, 4 апреля, днем обещают мокрый снег и дождь, ветер 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Омске будет не выше 1-3 градусов тепла.

Такая же погода сохранится и завтра, 5 апреля. По сообщениям Обь-Иртышского УГМС в Омске и области ночью ожидается от -4 до +1, вечером +4..+9. Также продолжит идти мокрый снег и дождь. По-настоящему потеплеет только к выходным. 6 апреля обещают 12 градусов тепла и солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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