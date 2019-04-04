Путин подтвердил приезд на форум в Омск и пригласил на него нового президента Казахстана

СЕГОДНЯ 04:51 2019-04-04T04:51:21+03:00

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О проведении российско-казахстанского форума в Омске стало известно в конце прошлого года. Тогда президент Владимир Путин заявил, что приедет в наш город на переговоры с руководителем Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. С тех пор Омск готовится к визиту двух президентов. собираются отремонтировать фасады зданий по гостевому маршруту, привести в порядок 17 дорог, займутся и Иртышской набережной. Главной площадкой переговоров станет здание Эрмитаж-Сибирь. Владимир Путин накануне уже подтвердил свой приезд в Омск. Правда, обстоятельства изменились: встречаться у нас он будет не с Назарбаевым, а уже новым президентом Казахстана - Токаевым.

- В этом году форум пройдет в Омске в ноябре, куда я с удовольствием пригласил и президента Казахстана. Поддержали с коллегой идею проведения в привязке к этому мероприятию и Форума молодых лидеров России и Казахстана, – сказал на встрече с президентом Казахстана Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU