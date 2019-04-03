2019-04-03T14:35:52+03:00
Общество

В Омске до центра продлили маршрут № 25

Это сделали по просьбам жителей микрорайона
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске до центра продлили маршрут № 25В Омске до центра продлили маршрут № 25Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Маршрут № 25, который следует от микрорайона «Новоалександровский» в городке Нефтяников до Советского исполкома решили продлить. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Теперь автобусы маршрута будут ходить до центра города, конечной остановкой станет «Дом туриста».

Маршрут автобуса пройдет от микрорайона по проспекту Мира, улице Красный Путь , Интернациональной, Гагарина, Думской и Ленина. Это было сделано по просьбам жителей микрорайона «Новоалександровский», которые испытывали сложности с проездом в центр города. Этот маршрут – единственный, который идет от их микрорайона. Также на маршруте увеличат количество автобусов для сохранения интервала движения. Сейчас он ходит примерно раз в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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