В Омске бабушка украла у внука электромобиль, чтобы заработать на выпивку
В полицию обратилась 21-летняя мама мальчика и заявила, что у ее ребенка пропал электромобиль, который стоял во дворе их частного дома в Ленинском округе. Стоимость игрушки мама оценила в 5 тысяч рублей.
Чтобы найти воришку, полицейским понадобилось несколько дней. Стражи порядка неожиданно выяснили, что игрушку украла 47-летняя бабушка мальчика. Женщина ведет ассоциальный образ жизни, она хотела продать дорогостоящую игрушку, чтобы получить денег на выпивку, сообщает портал «Ом1».
Продать электромобиль бабушка не успела. К ней пришли полицейские, которые возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь женщине может грозить до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU