СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-03T14:24:20+03:00

В Омске бабушка украла у внука электромобиль, чтобы заработать на выпивку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В полицию обратилась 21-летняя мама мальчика и заявила, что у ее ребенка пропал электромобиль, который стоял во дворе их частного дома в Ленинском округе. Стоимость игрушки мама оценила в 5 тысяч рублей.

Чтобы найти воришку, полицейским понадобилось несколько дней. Стражи порядка неожиданно выяснили, что игрушку украла 47-летняя бабушка мальчика. Женщина ведет ассоциальный образ жизни, она хотела продать дорогостоящую игрушку, чтобы получить денег на выпивку, сообщает портал «Ом1».

Продать электромобиль бабушка не успела. К ней пришли полицейские, которые возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь женщине может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU