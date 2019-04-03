2019-04-03T13:38:40+03:00
Общество

В Омске поймали женщину на закладках

Ей грозит 20 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали женщину, которая делала оптовые закладки наркотиковВ Омске поймали женщину, которая делала оптовые закладки наркотиковФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омичку задержали в садовом товариществе в Кировском округе. Там она пыталась разложить закладки наркотиков в тайники. При ней оперативники изъяли 970 граммов гашиша, 4,7 граммов кокаина и 0,42 грамма синтетического наркотика «МДМА», а также телефон с указанием адресов закладок.

В обязанности женщины входила фасовка закладка наркотиков в тайники. Для фасовки наркотиков по мелким партиям омичка снимала квартиру на проспекте Мира. Наркотики он раскладывала не только по всему городу, но и за его пределами. В квартире у 45-летней женщины полицейские нашли еще 10 граммов гашиша, а из закладок изъяли 188 граммов.

В пресс-службе полиции рассказали, что женщина ранее уже была судима за содержание наркопритона. Теперь ей грозит более серьезный срок, в тюрьме она может провести до 20 лет.

Досмотр женщины-оптового наркокурьера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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