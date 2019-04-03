СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-03T13:05:26+03:00

В Омске взломали страницу экс-депутата и просили от его имени 5 тысяч на кредит Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Страничку бывшего депутата городского совета Александра Иванова сегодня взломали неизвестные хакеры. От его имени всем людям, которые были у него в друзьях, стали приходить сообщения с просьбой занять денег. Мошенники от имени Иванова просили перевести на банковскую карту 5 тысяч рублей. Денег экс-депутату, якобы не хватало на выплату по кредиту.

- Не рассчитал финансы, нужно за кредит сегодня погасить платежку, если не заплачу, проценты бешеные насчитают, - писали хакеры.

После того, как доступ к страничке удалось восстановить, экс-депутат попросил прощения за странные просьбы от его имени и сообщил, что страницу взломали. Неизвестно, перечислил ли кто-то из его друзей мошенникам деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU