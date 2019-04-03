В Омске банда мошенниц украла на маткапиталах 10 миллионов

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-03T12:45:58+03:00

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Трех женщин обвиняют в мошенничестве при получении выплат материнского капитала. Они помогали обналичивать деньги, предназначенные для детей. Женщины с сертификатами на материнский капитал приходили к мошенницам, после чего они вместе обращались в пенсионный фонд и сообщали, что деньги материнского капитала они потратят на строительство жилья. Фактически, они планировали использовать их на другие цели, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После того, как средства маткапитала перечислялись, омички обманывали матерей и часть суммы присваивали себе. Всего они украли около 10 миллионов рублей. Пострадали от действий мошенниц 24 человека. Вину омички не признали, сейчас их уголовное дело направили в суд. Также мошенницам придется возместить всю сумму украденного потерпевшим семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU