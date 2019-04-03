2019-04-03T12:45:58+03:00
Общество

В Омске банда мошенниц украла на маткапиталах 10 миллионов

Теперь их будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске банда мошенниц украла на маткапиталах 10 миллионовВ Омске банда мошенниц украла на маткапиталах 10 миллионовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Трех женщин обвиняют в мошенничестве при получении выплат материнского капитала. Они помогали обналичивать деньги, предназначенные для детей. Женщины с сертификатами на материнский капитал приходили к мошенницам, после чего они вместе обращались в пенсионный фонд и сообщали, что деньги материнского капитала они потратят на строительство жилья. Фактически, они планировали использовать их на другие цели, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После того, как средства маткапитала перечислялись, омички обманывали матерей и часть суммы присваивали себе. Всего они украли около 10 миллионов рублей. Пострадали от действий мошенниц 24 человека. Вину омички не признали, сейчас их уголовное дело направили в суд. Также мошенницам придется возместить всю сумму украденного потерпевшим семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске до центра продлили маршрут № 25
В Омске бабушка украла у внука электромобиль, чтобы заработать на выпивку
Болельщиков «Авангарда» с фан-зоны на «Красной звезде» развезут по домам автобусами
В Омске поймали женщину на закладках
В Омске взломали страницу экс-депутата и просили от его имени 5 тысяч на кредит
Медали, кубки, награды
Директор омского хлебозавода: Булка хлеба должна стоить 80 рублей
В омском аэропорту у пассажира нашли лихорадку Денге
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Омич, угнавший машину, попал на ней аварию и сжег ее
Омичам грозят штрафами за выход на хрупкий лед Иртыша
В Омске на видео попала авария со сбитой девушкой
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
Смех продлевает жизнь, а «ЛИНЛАЙН» – молодость.
В Омске снесут киоски у «Торгового города»
Губернатор Бурков в рамках общественного контроля требует привести улицы Омска в порядок