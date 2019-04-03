2019-04-03T13:20:21+03:00
Общество

Директор омского хлебозавода: Булка хлеба должна стоить 80 рублей

Однако цены на хлеб поднимать не планируют
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Директор омского хлебозавода: Булка хлеба должна стоить 80 рублейДиректор омского хлебозавода: Булка хлеба должна стоить 80 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аркадий Гольштейн директор ОАО «Хлебодар», крупнейшей компании по производству хлеба в Омске, рассказал «Комсомлке», что оптимальная стоимость булки хлеба в Омске порядка 80 рублей. Такую цену он назвал исходя из мировой практики – в развитых странах килограмм хлеба стоит порядка 3-5 литров бензина. Сейчас в Омске бензин стоит около 40 рублей, таким образом, стоимость булки должна доходить до 150 рублей, но директор хлебозавода хочет хотя бы 80. Сейчас же хлеб стоит порядка 30-40 рублей за килограмм.

Однако в разговоре с «Комсомолкой» Гольштейн заявил, что в ближайшее время цены на хлеб поднимать для омичей не планируют. Последний раз цены увеличивали 1 декабря 2018 года на 20%, что вызвало у жителей города негатив.

- После повышения цен люди стали меньше покупать хлеба. Если до повышения цен я продавал около 70 тонн в сутки, то после повышения цен продажи упали до 63 тонн. Люди, конечно, не отказываются от хлеба, но они стали более рационально его расходовать, покупать меньшими порциями, чтобы не выбрасывать остатки, - признался Гольштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске до центра продлили маршрут № 25
В Омске бабушка украла у внука электромобиль, чтобы заработать на выпивку
Болельщиков «Авангарда» с фан-зоны на «Красной звезде» развезут по домам автобусами
В Омске поймали женщину на закладках
В Омске взломали страницу экс-депутата и просили от его имени 5 тысяч на кредит
В Омске банда мошенниц украла на маткапиталах 10 миллионов
Медали, кубки, награды
В омском аэропорту у пассажира нашли лихорадку Денге
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Омич, угнавший машину, попал на ней аварию и сжег ее
Омичам грозят штрафами за выход на хрупкий лед Иртыша
В Омске на видео попала авария со сбитой девушкой
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
Смех продлевает жизнь, а «ЛИНЛАЙН» – молодость.
В Омске снесут киоски у «Торгового города»
Губернатор Бурков в рамках общественного контроля требует привести улицы Омска в порядок