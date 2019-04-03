Директор омского хлебозавода: Булка хлеба должна стоить 80 рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-03T13:20:21+03:00

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Аркадий Гольштейн директор ОАО «Хлебодар», крупнейшей компании по производству хлеба в Омске, рассказал «Комсомлке», что оптимальная стоимость булки хлеба в Омске порядка 80 рублей. Такую цену он назвал исходя из мировой практики – в развитых странах килограмм хлеба стоит порядка 3-5 литров бензина. Сейчас в Омске бензин стоит около 40 рублей, таким образом, стоимость булки должна доходить до 150 рублей, но директор хлебозавода хочет хотя бы 80. Сейчас же хлеб стоит порядка 30-40 рублей за килограмм.

Однако в разговоре с «Комсомолкой» Гольштейн заявил, что в ближайшее время цены на хлеб поднимать для омичей не планируют. Последний раз цены увеличивали 1 декабря 2018 года на 20%, что вызвало у жителей города негатив.

- После повышения цен люди стали меньше покупать хлеба. Если до повышения цен я продавал около 70 тонн в сутки, то после повышения цен продажи упали до 63 тонн. Люди, конечно, не отказываются от хлеба, но они стали более рационально его расходовать, покупать меньшими порциями, чтобы не выбрасывать остатки, - признался Гольштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU