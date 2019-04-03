В омском аэропорту у пассажира нашли лихорадку Денге

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-03T12:14:14+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора регулярно осматривали с помощью тепловизора всех прибывающих пассажиров. В ведомстве отчитались, что за первый квартал текущего года они осмотрели порядка 27 тысяч человек. У 6 пассажиров выявили признаки острого инфекционного заболевания – это в три раза больше, чем за тот же период 2017 года. Так, в этом году нашли одного пассажира с лихорадкой Денге, который прибыл в наш город.

Лихорадка Денге - это вирусное заболевание, которое переносят комары. Она распространена преимущественно в тропическом и субтропическом климате. Вероятно, пассажир заразился ею приехав из отпуска.

Как отметили в Роспотребнадзоре, при мониторинге туристов они не выявили серьезных заболеваний, которые представляли угрозу для других пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU