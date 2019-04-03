Омич, угнавший машину, попал на ней аварию и сжег ее

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-03T11:33:36+03:00

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Сын омича, который живет в поселке Лузино, приехал навестить отца. Он помогал ему с домашними делами и нашел неисправность в его машине марки «Джили». Предложив отремонтировать автомобиль, он отвез его к своему знакомому на хранение. Уже ночью 61-летнему мужчине позвонили и сообщили, что его машина попала в аварию в Марьяновском районе.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 29-летний житель Лузино, которому оставили машину на хранение, напился и решил поехать в Исилькуль. Но по дороге он не справился с управлением и столкнулся с машиной, которая стояла на обочине. От удара машина загорелась, автомобиль выгорел полностью. К тому же в аварии травмы получил пассажир машины. На Молодого человека завели уголовное дело за угон, также его ждет наказание за аварию на трассе. По всей видимости, ему также придется и возместить ущерб за сожженный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU