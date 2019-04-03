Омичам грозят штрафами за выход на хрупкий лед Иртыша

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-03T10:49:36+03:00

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Март в этом году оказался аномально теплым, именно поэтому лед на Иртыше начал таять значительно раньше, чем обычно. В связи с этим омичам рекомендуют не выходить на лед, он стал крайне опасен. Нарушителей обещают штрафовать от 500 до 1000 рублей

- Под воздействием естественных погодных факторов в настоящее время активен процесс таяния речного льда. Он потемнел, став пористым и непрочным. Повсеместно уже образовались хорошо заметные промоины и полыньи. В границах города по всему руслу Иртыша со стороны правого берега наблюдается полоса открытой воды, ширина которой варьируется от 5-ти до 30-ти метров, - рассказали специалисты управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU