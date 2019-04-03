2019-04-03T10:30:03+03:00
Происшествия

В Омске на видео попала авария со сбитой девушкой

Она переходила по переходу [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Омичи в социальных сетях поделились видео с моментом аварии на улице Орджоникидзе. Там в районе трамвайной остановки «1-я Северная» девушка хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на приближающуюся на внушительной скорости машину, она решила перебежать дорогу. Водитель не успел среагировать и сбил девушку.

Она упала на островок рядом с остановкой посередине дороги. Девушка сначала лежала какое-то время, а затем поднялась самостоятельно. Виновный в аварии водитель поспешил на помощь девушке, как и другие проезжающие мимо автомобилисты. Судя по всему, девушка отделывалась лишь испугом и несколькими синяками.

В комментариях очевидцы винят как водителя, который не заметил пешехода, так и девушку, которая зачем-то решила побежать на переходе.

Сбили девушку на Орджоникидзе - Омск.Перебегала через пешеходный переход, водитель не успел затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске до центра продлили маршрут № 25
В Омске бабушка украла у внука электромобиль, чтобы заработать на выпивку
Болельщиков «Авангарда» с фан-зоны на «Красной звезде» развезут по домам автобусами
В Омске поймали женщину на закладках
В Омске взломали страницу экс-депутата и просили от его имени 5 тысяч на кредит
В Омске банда мошенниц украла на маткапиталах 10 миллионов
Медали, кубки, награды
Директор омского хлебозавода: Булка хлеба должна стоить 80 рублей
В омском аэропорту у пассажира нашли лихорадку Денге
Tele2 фиксирует рост спроса на дополнительные сервисы в салонах связи
Омич, угнавший машину, попал на ней аварию и сжег ее
Омичам грозят штрафами за выход на хрупкий лед Иртыша
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
Смех продлевает жизнь, а «ЛИНЛАЙН» – молодость.
В Омске снесут киоски у «Торгового города»
Губернатор Бурков в рамках общественного контроля требует привести улицы Омска в порядок