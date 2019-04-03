В Омске на видео попала авария со сбитой девушкой

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-03T10:30:03+03:00

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Омичи в социальных сетях поделились видео с моментом аварии на улице Орджоникидзе. Там в районе трамвайной остановки «1-я Северная» девушка хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на приближающуюся на внушительной скорости машину, она решила перебежать дорогу. Водитель не успел среагировать и сбил девушку.

Она упала на островок рядом с остановкой посередине дороги. Девушка сначала лежала какое-то время, а затем поднялась самостоятельно. Виновный в аварии водитель поспешил на помощь девушке, как и другие проезжающие мимо автомобилисты. Судя по всему, девушка отделывалась лишь испугом и несколькими синяками.

В комментариях очевидцы винят как водителя, который не заметил пешехода, так и девушку, которая зачем-то решила побежать на переходе.

Сбили девушку на Орджоникидзе - Омск.Перебегала через пешеходный переход, водитель не успел затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU