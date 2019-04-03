2019-04-03T10:10:37+03:00
Общество

В Омске снесут киоски у «Торгового города»

Там планируют благоустроить территорию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске снесут киоски у «Торгового города»В Омске снесут киоски у «Торгового города»Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Территорию у «Торгового города» на Левом берегу в Омске в этом году будут благоустраивать. Согласно разработанному проекту там отремонтируют тротуары, посадят деревья, кустарники и газон. Кроме этого, сделают парковку, поставят урны и скамейки, рассказали в мэрии.

Для того, чтобы осуществить планы по благоустройству, необходимо привести территорию в порядок. Сейчас там располагаются многочисленные торговые павильоны, многие из которых установлены незаконно. Согласно планам по благоустройству с территории вынесут около 18 торговых киосков.

- Владельцы нестационарных торговых объектов предварительно оповещаются о необходимости в добровольном порядке демонтировать объекты. В случае неисполнения этого требования в срок до 15 апреля 2019 года все они будут вывезены принудительно — сообщила начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа Светлана Юдина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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