Губернатор Бурков в рамках общественного контроля требует привести улицы Омска в порядок

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-03T14:18:12+03:00

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Губернатор Александр Бурков встретился со штабом общественного проекта «Омские качественные дороги». Во время разговора стороны признали: практика приема качества ремонта омских магистралей показала свою жизнеспособность. Глава региона уверен, что этот опыт нужно продолжать. Он обсудил уже план предстоящих работ. В Омской области грядет очередная волна глобального ремонта дорог, поэтому помощь общественников властям просто необходима.

- В этом году дорожный фонд сформирован в размере 9,2 млрд. рублей - это беспрецедентно большие деньги, впервые в регионе такой бюджет дорожного фонда. Важно, чтобы деньги были использованы эффективно и качественно - я не побоюсь этого слова, именно качественно, - подчеркнул Бурков. - Поэтому здесь, конечно же, нам необходимо контролировать работу. Мы же знаем, как на практике получается порой: чиновник как-то распределил средства, подрядчик их как-то освоил, а в результате наступает весна, и мы видим, что дорогу заново нужно и ремонтировать, и восстанавливать. Вот чтобы этого не было, нам важна роль общественности.

Собственно так и случилось с улицей Тюменской. С наступлением весны "общественный дорожный контроль" начал проверять ранее отремонтированные дороги. Через 2 года после проведенных работ магистраль потрескалась и начала проваливаться. Губернатор выехал на место вместе с общественниками. Александр Бурков уверен, что подрядчик обязан по гарантии устранить выявленные нарушения. Претензионная работа с дорожниками уже ведется.

- На улице Тюменская выявлен факт некачественного ремонта, - признал губернатор. - По инициативе общественников идет судебный спор. Подрядчику предписана вся сумма к возврату или восстановление дорожного покрытия в рамках контракта. Общественность сама указывает дорожникам, надзорным органам, чиновникам, где и какие нарушения есть, устанавливает куда потрачены народные деньги. Почти пятая часть их замечаний устранена беспрекословно. С остальными продолжается работа, судебные споры. Главное, чтобы дефекты были выявлены своевременно, пока не истек срок гарантий по контракту.

Эффект от работы народного контроля можно оценить по следующим данным: всего выявлены 77 улиц, которые после ремонта требуют устранения недочетов. К сожалению, добровольно сделать это согласились лишь 17 подрядчиков. С остальными власти ведут претензионную работу. Губернатор договорился продолжить сотрудничество со штабом общественного проекта «Омские качественные дороги» и в 2019 году. Теперь они будут докладывать о выявленных нарушениях напрямую главе региона, минуя все остальные инстанции. Александр Бурков будет первым узнавать о случаях некачественного ремонта дорог в Омской области.

- Практика показывает, что именно общественные представители, такие как вы люди, которые не за деньги, а именно на совесть контролируют результаты дорожных ремонтно-строительных работ. Спасибо за понимание, поддержку, за то, что вы болеете за судьбу региона и всей дорожной отрасли в целом. Поэтому давайте - ваше видение, ваши мысли и предложения, - попросил губернатор общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU