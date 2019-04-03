2019-04-03T09:34:53+03:00
Общество

Омский бизнесмен скрыл 4 миллиона налогов

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский бизнесмен скрыл 4 миллиона налоговОмский бизнесмен скрыл 4 миллиона налоговФото: Мария ЛЕНЦ
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В Омске будут судить бизнесмена, который скрыл почти 4 миллиона налогов. Налоговая служба еще в 2018 году выявила у компании ООО «ВКХ-Гарант» недоимку по налогам и сборам на сумму 4,3 миллионов рублей, также налоговики приостановили все операции по счетам компании сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Несмотря на это, генеральный директор компании, минуя заблокированные расчетные счета, перевел больше 9 миллионов рублей. Как рассказали в прокуратуре, так он создал ситуацию отсутствия на расчетных счетах компании денег, которые должны были взыскать налоговики.

На бизнесмена сейчас завели уголовное дело, в ближайшее время его будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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