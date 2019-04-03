2019-04-03T09:14:09+03:00
Происшествия

В Омске росгвардейцы потушили загоревшуюся иномарку

Владелец машины не мог справиться сам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске росгвардейцы потушили загоревшуюся иномаркуВ Омске росгвардейцы потушили загоревшуюся иномаркуФото: Росгвардия по Омской области
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Росгвардейцы накануне поздно вечером патрулировали улицу Димитрова в Старом Кировске. Они заметили на обочине дороги припаркованную машину, из-под капота которой шел дым. Владелец иномарки «Хендай» растерянно бегал вокруг, не зная, что предпринять. Оказалось, у него не было огнетушителя. Росгвардейцы остановились и потушили пожар огнетушителем из служебной машины.

Автовладелец рассказал, что заметил дым из-под капота, когда ехал по улице. Остановившись, он растерялся, не зная, как потушить огонь, который к этому времени уже сильно разгорелся. Помощь подоспела вовремя, однако теперь автомобилиста ждет долгий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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