В Омске росгвардейцы потушили загоревшуюся иномарку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-03T09:14:09+03:00

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Росгвардейцы накануне поздно вечером патрулировали улицу Димитрова в Старом Кировске. Они заметили на обочине дороги припаркованную машину, из-под капота которой шел дым. Владелец иномарки «Хендай» растерянно бегал вокруг, не зная, что предпринять. Оказалось, у него не было огнетушителя. Росгвардейцы остановились и потушили пожар огнетушителем из служебной машины.

Автовладелец рассказал, что заметил дым из-под капота, когда ехал по улице. Остановившись, он растерялся, не зная, как потушить огонь, который к этому времени уже сильно разгорелся. Помощь подоспела вовремя, однако теперь автомобилиста ждет долгий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU