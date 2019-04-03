В Омске росгвардейцы потушили загоревшуюся иномарку
Росгвардейцы накануне поздно вечером патрулировали улицу Димитрова в Старом Кировске. Они заметили на обочине дороги припаркованную машину, из-под капота которой шел дым. Владелец иномарки «Хендай» растерянно бегал вокруг, не зная, что предпринять. Оказалось, у него не было огнетушителя. Росгвардейцы остановились и потушили пожар огнетушителем из служебной машины.
Автовладелец рассказал, что заметил дым из-под капота, когда ехал по улице. Остановившись, он растерялся, не зная, как потушить огонь, который к этому времени уже сильно разгорелся. Помощь подоспела вовремя, однако теперь автомобилиста ждет долгий ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU